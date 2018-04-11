Португалия: не забудьте подать anexo SS

Это позволяет Segurança Social:

- подогнать доходы работника под определенную шкалу отчислений в будущем году;

- выявить организации, которые пользуются его услугами.

Цель SS в этом последнем случае - самая благая: выявить, не идет ли речь о так называемых фальшивых recibos verdes, т.е. когда 80% и более услуг выполняются для одного предприятия или физического лица, ведущего предпринимательскую деятельность (в качестве основного источника дохода). В этом случае можно предположить, что человек работает на условиях контракта, но контракта как такового не имеет. В данной ситуации независимый работник получает право на пособие в случае вынужденной безработицы, т.е. расторжения ранее заключенного с ними договора о предоставлении услуг не по собственной инициативе. Также для получения пособия по безработице необходимо, чтобы предприятие, на которое работал независимый работник, производило за него отчисления в SS (в размере 5% от суммы, выплачиваемой за услуги), в течение не менее двух календарных лет, при этом обязательно должны быть отчисления в течение одного года, непосредственно предшествовавшего дате расторжения контракта.

В заполнении anexo SS ничего сложного нет.

В разделе 1 нужно пометить, работаете ли вы как независимый работник по упрощенному режиму бухгалтерской отчетности (Regime simplificado, окошко 01) или же прибегаете к услугам бухгалтера (Regime de contabilidade organizada, окошко 02). Также есть менее распространенный вариант режима налоговой прозрачности (Regime de transparencia fiscal, окошко 03).

В разделе 2 год, к которому относятся доходы (окошко 04), высветится автоматически.

Также в разделе 3 автоматически будет вписан ваш номер налогоплательщика (окошко 06).

Зато в окошке 07 раздела 3 вам нужно будет самим вписать свой номер Segurança Social.

Если в году, за который подается декларация, вы вообще не осуществляли деятельность как независимый работник и не получали никаких доходов, то вам следует пометить окошко 08 раздела 3. В этом случае в разделе 4 следует проставить сумму «по нулям».

Если же доходы у вас были, то их нужно вписать в раздел 4 сообразно значениям, которые вы указали в anexo В. Как правило, наиболее часто задействуются графы 405 (если вы выписывали recibos физическим лицам, не ведущим предпринимательскую деятельность) и 406 (если вы выписывали recibos юридическим лицам (pessoas coletivas) и/или физическим лицам, ведущим предпринимательскую деятельность (pessoas singulares com atividade empresarial)). Соответственно, раздел 6 необходимо заполнять лишь во втором случае, соответствующем окошку 406. Но и здесь есть исключения. В частности, не обязаны указывать NIPC предприятий, которым они оказывали услуги, независимые предприниматели, которые также работают по найму (с отчислениями в обязательный режим соцстрахования) или являются пенсионерами по старости или инвалидности, а также те, которые НИКОГДА не получали доходов выше шестикратного размера IAS (2.573,40 eвро).

ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ ПОДАЧИ ANEXO SS:

- адвокаты и поверенные (аdvogados и solicitadores), которые в обязательном порядке охвачены соответствующей системой социального страхования (Caixa de Previdência);

- лица, осуществляющие в Португалии частную предпринимательскую деятельность на временной основе, производящие отчисления в обязательный режим социальной защиты другой страны;

- фермеры, получающие субсидии в рамках Единой сельскохозяйственной политики на ежегодную сумму, которая ниже четырехкратного размера IAS (1.715,60€), и не имеют каких-либо других доходов, которые могли бы претендовать на включение в схему для независимых работников;

- владельцы с/х и приравненных к ним предприятий, если производимая продукция предназначается преимущественно для потребления ими и членами их семей и если доход семьи ниже четырехкратного размера IAS (1.715,60€);

- владельцы судов для прибрежной рыбной ловли, экипаж которых осуществляет профессиональную деятельность на этих судах;

- ловцы моллюсков и сезонные рыбаки.

Напоминаем, что срок подачи электронной налоговой декларации независимыми работниками истекает 31 мая.