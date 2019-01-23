Португалия: не забудьте подать декларацию

Согласно им, на 22 января более 155 тысяч работающих recibos verdes уже подали свои ежеквартальные декларации в Службу социального страхования (Segurança Social, SS), точнее - через портал Segurança Social Direta, для чего нужно предварительно зарегистрироваться.

В соответствии с новой системой отчислений, которая начала действовать в этом месяце, подача данной декларации, за некоторыми исключениями, является обязательной. То есть самозанятые работники должны ежеквартально (до 31 января, до 30 апреля, до 31 июля и до 31 октября) декларировать в SS свой доход для расчета отчисления, подлежащей выплате каждый месяц, в период с 10 по 20-е число месяца, следующего за тем, в котором получен доход. К примеру, отчисление за январь должно быть уплачено в срок с 10 по 20 февраля.

Независимые работники, у которых отчетность ведет бухгалтер, могут сохранить прежнюю схему, т.е. подавать годовую декларацию.

Крайний срок для подачи первых квартальных налоговых деклараций истекает 31 января.

По оценкам SS, число самозанятых работников составляет около 300 тысяч человек, что означает, что более половины уже выполнили свои обязательства.

Если декларация не будет подана, то самозанятые должны будут платить 20 евро в месяц, предусмотренные в качестве минимальной ставки отчислений.

За невыполнение этого требования может быть наложен штраф в размере от 50 до 500 евро.

Для дополнительных разъяснений Segurança Social создана горячая телефонная линия 300 51 31 31.