Португалия: не забудьте подтвердить фактуры для IRS

Если вы пропустите эту дату и оставите некоторые фактуры неподтвержденными, никакие штрафы вам не грозят, но вы рискуете потерять деньги затем, при возврате части уплаченного авансом подоходного налога.

Чтобы воспользоваться налоговыми вычетами, на которые вы имеете право как налогоплательщик, вы должны убедиться, что все ваши расходы действительно учтены. Для этого фактуры должны быть правильно подтверждены с помощью онлайн-платформы под названием e-fatura («электронная фактура»).

Дело в том, что когда вы запрашиваете фактуры со своим NIF, большинство из них автоматически регистрируется и подтверждается на вашей личной странице в «Финансах» для целей IRS в соответствии с сектором, к которому они относятся, однако некоторые из них следует подтвердить вручную на портале e-fatura – в этом году в срок до 25 февраля. Сегодня мы расскажем, как это сделать.

Преимущества

На практике - при покупке товаров и услуг система e-fatura позволяет передавать данные о покупках непосредственно в налоговые органы. Затем при доступе к платформе вам нужно только подтвердить, что вычитаемые категории фактур - верны. Как правило, речь идет о компаниях, у которых зарегистрировано более одного сектора CAE (Португальская классификация экономической деятельности).

Благодаря подтверждению фактур на e-fatura вы сможете получить материальную выгоду от вычетов расходов на здоровье, образование, жилье и общие семейные расходы, обозначенные как «Outros» («Прочие»).

Также вы также можете возместить часть НДС, понесенного в связи с расходами на проезд в общественном транспорте (проездные билеты), проживание в отелях и питание в сфере общепита, автомобильные и мотоциклетные мастерские, парикмахерские и институты красоты, ветеринарные клиники.

Кроме того, через сайт e-fatura вы получаете доступ к розыгрышу Fatura da Sorte, в котором еженедельно разыгрываются сертификаты (certificados do tesouro) на сумму 35.000 евро.

Шаги по подтверждению фактур 1. Зарегистрироваться на Финансовом портале

Для подтверждения фактур вы должны быть зарегистрированы на Финансовом портале и иметь пароль для доступа к нему. Если вы новый пользователь - зарегистрируйтесь и дождитесь отправки пароля на адрес, по которому вы зарегистрированы как налогоплательщик.

2. Войти на портал e-fatura

Следующим шагом является доступ к домашней странице портала e-fatura (https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt) и вход в меню «Despesas dedutíveis em IRS» («Расходы, вычитаемые из IRS») (https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/homeBeneficio.action). Затем следует кликнуть на зеленую кнопку с надписью «Consumidor» («Потребитель») и ввести свой NIF и пароль для входа на Финансовый портал. В разделе «Consumidor» вы найдете сумму уже накопленных расходов, привязанных к вашему номеру налогоплательщика, по секторам.

3. Подтвердить фактуры, находящиеся в «подвешенном» состоянии

Если у вас есть фактуры, ожидающие подтверждения (faturas pendentes), портал сообщит вам об этом. Чтобы проверить это, просто нажмите кнопку «Complementar Informação Faturas» («Дополнительная информация о фактуре»), где вы найдете расходы, введенные коммерсантами, которые занимаются сразу несколькими видами деятельности.

Может случиться, что вы не знаете название заведения или не помните расходы, понесенные в указанную дату. В этом случае желательно поискать бумажные фактуры или название или адрес организации в поисковой системе.

Если вы ошиблись при выборе той или иной категории расходов или обнаружили фактуру, помещенную не в тот сектор, не беспокойтесь: просто выберите ее и нажмите «Alterar» («Изменить»), чтобы «привязать» ее к категории, к которой она действительно принадлежит.

4. Присоедините рецепт от врача

Если у вас есть фактуры, которые включают расходы на здоровье со ставкой НДС 23%, портал выдаст предупреждение. Поэтому следует указать, есть ли у вас рецепт, а также сумму покрываемых им расходов, нажав на «Associar Receita».

5. Введите фактур вручную

Может случиться, что вы забыли запросить фактуру с номером налогоплательщика на те или иные расходы. В этом случае вы можете ввести расходы вручную, войдя в меню «Faturas», «Registar Faturas» и далее заполнив недостающие поля: номер налогоплательщика коммерсанта, тип и номер фактуры, дату выставления, ставку НДС и налоговую базу (сумма без НДС).

ВНИМАНИЕ: продавцы и поставщики услуг должны ввести расходы в систему до 20 числа месяца, следующего за выпиской фактуры, поэтому специалисты советуют подождать до окончания этого периода, прежде чем вводить их вручную. Имейте также в виду, что пошлины за медуслуги (taxas moderadoras), плата за обучение (propinas), проценты по ипотеке и страховые сборы поступают в систему позднее.

6. Вниманию самозанятых работников

Самозанятые работники, ведущие коммерческую деятельность либо по оказанию услуг и не имеющие бухгалтера (regime simplificado), должны указать применительно к каждой фактуре, была ли израсходована вся сумма или только ее часть в контексте профессиональной деятельности.

В случае всей суммы учитывается 100% расходов, тогда как в случае частичных расходов налоговые органы принимают во внимание только 25% от суммы.

С 2019 года налоговики предполагают, что только 10% дохода в упрощенном режиме тратится на профессиональную деятельность, в отличие от того, что было до 2018 года, когда предполагалось, что 25% доходов представляли собой расходы, связанные с работой.

Таким образом, в настоящее время от налогоплательщика требуется подвердить дополнительные вычеты для покрытия оставшихся 15% расходов, связанных с профессией. Для самозанятых работников с доходами по категории B свыше 27.360 евро эта валидация особенно важна, поскольку они могут потерять значительную сумму денег, если неправильно подтвердят свои профессиональные расходы.

7. Подтвердите валидацию

Может быть полезно заходить на портал e-fatura с некоторой регулярностью, чтобы убедиться, что все фактуры вводятся правильно и в соответствии с соответствующим сектором.