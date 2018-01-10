Португалия: не забудьте подтвердить расходы для IRS

Однако этой возможностью, появившейся в прошлом году, смогли воспользоваться только налогоплательщики, имеющие доходы по категории А (зарплаты и пенсии), а также без иждивенцев и расходов на родственников по восходящей линии.

Согласно нормативному декрету, утвержденному в декабре 2017-го, в 2018 году автоматической подачей смогут воспользоваться пары с иждивенцами.

Однако для этого необходимо подтвердить все расходы на портале «финансов» в разделе e-fatura до 15 февраля.

Напомним, что при автоматической подаче достаточно подтвердить информацию, заполненную финансовой службой. Если вы не согласны с какими-либо значениями - можете внести корректировки.

Отметим также, что с этого года декларация IRS должна быть обязательно подана по интернету.