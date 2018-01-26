Португалия: не забудьте подтвердить счета-фактуры

До 15 февраля: ознакомиться, зарегистрировать и подтвердить счета-фактуры

Чтобы получить право на вычеты из подоходного налога, налогоплательщики должны подтвердить все счета-фактуры, которые зарегистрированы на их странице do e-fatura (на портале «Финансов») до 15 февраля. Если у вас имеются счета-фактуры, которые не отображаются на портале - вы должны ввести их вручную. Также обратите внимание на счета-фактуры, которые находятся в «подвешенном» состоянии, к примеру, если для того, чтобы «Финансы» засчитали какую-либо фактуру на покупку медикаментов - необходимо подтвердить, что у вас есть рецепт от врача.