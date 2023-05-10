Португалия: не забудьте указать расходы на недвижимость

Этот шаг максимизирует ваши налоговые вычеты, способствуя тому, что вы будете платить

меньше налогов или, что еще лучше, позволит получить больший возврат при возмещении IRS.

1. Арендная плата по договорам, заключенным в рамках Режима городской аренды

(Regime de Arrendamento Urbano, NRAU)

Могут быть вычтены из подоходного налога расходы на аренду недвижимости для постоянного

проживания до предела 502 евро. Однако в случае семей с налогооблагаемым доходом до 30.000

евро этот лимит может быть увеличен до 800 евро.

Также применяется увеличение лимита вычета

до 1.000 евро на 3 года для семей, переехавших на постоянное место жительства во внутренние

районы.

2. Проценты по ипотечным кредитным договорам, заключенным до конца 2011 года

Могут быть вычтены 15% процентов (juros de empréstimos) по ипотечным кредитным договорам,

если они были заключены до конца 2011 года и предназначены для покупки дома для

собственного и постоянного проживания, но не более 296 евро на семью.

Однако в случае семей с налогооблагаемым доходом до 30.000 евро этот лимит может быть увеличен до 450 евро.

Остается добавить, что если у вас есть расходы на недвижимость, будь то аренда или ипотечный

кредит, вы должны заполнить раздел 7 в приложении H декларации IRS.

3. Расходы на восстановление недвижимости

Также могут быть вычтены расходы, понесенные на ремонт жилого помещения. Эти расходы

могут снизить подоходный налог на 30%, при этом максимальный вычет составляет 500 евро.

Стоит знать, что восстановленное имущество необязательно должно быть вашим постоянным

местом жительства, т. е. вы можете купить недвижимость, отремонтировать ее и вскоре после

этого продать, и даже в этом случае сможете вычесть расходы из подоходного налога.

Однако возможно вычесть только расходы, понесенные владельцем, связанные с восстановлением:

· недвижимости, расположенной в городских реабилитационных зонах и восстановленное

согласно соответствующим стратегиям реабилитации;

· объектов арендованной недвижимости, подлежащих поэтапной индексации арендной платы в

соответствии со ст. 27 и последующими NRAU, в отношении которых проводятся

реабилитационные мероприятия.