Португалия: не заказывайте лишнего в ресторанах

Четверг, 30 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: не заказывайте лишнего в ресторанах

Экологическая организация Zero крайне озабочена огромными объемами пищевых отходов, которые ежедневно выбрасывают рестораны Португалии.

Решение проблемы ученым видится в введении традиции забирать еду с собой.

Представители Zero разбирались, почему клиенты не берут остатки с собой. Были определены три главные причины: они не знают, что оставшееся можно забрать, считают эту услугу платной, стесняются.

Клиенты вправе распоряжаться с оплаченными блюдами по своему усмотрению — наслаждаться трапезой в стенах заведения, брать на вынос или уносить то, что остается на тарелках. Для этого используются специальные пластиковые упаковки.

Экологи провели исследования и выяснили, что практически все заведения общепита имеют запас емкостей для продуктов, но лишь единицы посетителей их используют, пишет ТАСС.

Ученые призывают заказывать порции, соразмерные аппетиту, а если блюдо оказалось слишком большим, то следует обратиться к официанту с просьбой упаковать лишнее. В этом нет ничего зазорного, тем более что получается неплохая экономия в виде готового завтрака или перекуса назавтра.

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