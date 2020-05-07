Португалия: небольшие пляжи останутся закрытыми все лето

В правительстве сообщили, что планируют закрыть для отдыхающих все небольшие пляжи, для того, чтобы избежать скопления людей. Пляжный отдых в этом году будет организован с рядом ограничений, их полный список пока уточняется и будет известен к 1 июня. Однако, уже сейчас сообщается, что правила и максимальная вместимость будут установлены отдельно для каждого пляжа, в зависимости от его размера. Также, теперь все посетители пляжных баров и ресторанов будут обязаны находиться в помещении в масках.

В комиссию, которая устанавливает новый свод правил, входит 10 организаций, среди них Португальское агентство по окружающей среде (Agência Portuguesa do Ambiente), Национальное морское управление (Autoridade Marítima Nacional) и Ассоциация голубого флага (Associação Bandeira Azul).

Максимальная вместимость пляжей будет рассчитана исходя из рекомендаций DGS о безопасном расстоянии между отдыхающими. При этом, чиновники признают, что реализовать эту меру будет непросто, так как на пляже «невозможно положить сигнальную ленту».

Еще одной проблемой, которую пытается решить правительство, стала нехватка спасателей. В этом году специальные курсы должны были пройти от 1500 до 2000 человек, однако, они были отменены из-за введенного чрезвычайного положения. По словам главы Португальской федерации спасателей, только половина спасателей в этом году приступит к работе, поэтому им необходимо срочно обучить новых специалистов.

Напомним, начиная с понедельника доступ к пляжам открыт для всех, кто занимается водными видами спорта.