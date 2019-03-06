Португалия: «Неделя моды» в Лиссабон

«Неделя моды» начинается завтра и продлится до 10 марта.

Масштабный смотр Moda Lisboa, проходящий два раза в год начиная с 1991, объединяет столицу Португалии, с такими центрами международной моды, как Париж, Милан, Лондон и Нью-Йорк. Лиссабонская «Неделя моды» в марте и октябре собирает крупнейших португальских дизайнеров, а также звездных кутюрье из разных стран. Около 40000 поклонников мира моды и 5000 журналистов посещает это мероприятие ежегодно.

Главное фешн-шоу Moda Lisboa разворачивается во внутреннем дворе недавно отреставрированного особняка Патио да Гале, расположенного в центре культурной жизни Лиссабона – на Ратушной площади. Показы и торговые площадки также проходят на площади Муниципалитета, в Культурном центре Белен у Дома Совета и на улице Арсенал.