Португалия: недостатка в хлебе не будет

Президент ассоциации производителей зерновых говорит, что цена на пшеницу достигает «небывалых значений».

Португалия производит только 5% необходимой ей пшеницы, и сейчас цены на зерновые последовательно растут, но Жозе Палья, президент ассоциации производителей зерновых, считает, что дефицита в поставках не будет, хотя рост цен неизбежен.

Пшеница, потребляемая в стране, в основном закупается во Франции, поэтому «совсем не следует ожидать, что на португальском столе будет нехватка хлеба, но цена должна расти, потому что цена на сырье находится на небывало высоком уровне», - говорит Жозе Палья.

«Когда на континенте есть избыточное производство, цена падает, когда возникает дефицит производства из-за засухи, пожаров или чего-то еще, что приводит к увеличению спроса, цена растет», - отмечает эксперт.