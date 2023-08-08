Португалия: недвижимость с бассейнами в дефиците

В то же время только 11% объектов, представленных на портале недвижимости, имеют бассейн в качестве удобства.

Лиссабон - город, где разница в цене между покупкой квартиры с бассейном и без него наиболее велика: квартиры с бассейном стоят на 86% дороже.

Также в Порту дома с бассейном на 53% дороже, чем жилье без него.

Разница в стоимости объектов с бассейном и без него также велика в Лейрии (на 43% дороже), Визеу (на 38% дороже), Авейру (на 36% дороже) и Коимбре (на 32% дороже).

По данным idealista, в Португалии наблюдается настоящий дефицит предложения домов с бассейном на продажу.

Больше всего объектов с бассейном выставлено на продажу в Фуншале (34%).

Далее следуют Фару (25%), Лиссабон (10%), Эвора (7%), Порту (4%), Вила Реал (2%), Лейрия (2%) и Авейру (2%).

Городами с наименьшим предложением домов с бассейном являются Коимбра и Визеу (1% в обоих городах), согласно тому же июльскому исследованию.