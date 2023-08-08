Португалия: недвижимость с бассейнами в дефиците

Вторник, 08 Август 2023 Португалия Португалия

Португалия: недвижимость с бассейнами в дефиците

Согласно исследованию компании idealista, покупка квартиры с бассейном в Португалии в среднем на 79% дороже, чем без без бассейна.

В то же время только 11% объектов, представленных на портале недвижимости, имеют бассейн в качестве удобства.

Лиссабон - город, где разница в цене между покупкой квартиры с бассейном и без него наиболее велика: квартиры с бассейном стоят на 86% дороже.

Также в Порту дома с бассейном на 53% дороже, чем жилье без него.

Разница в стоимости объектов с бассейном и без него также велика в Лейрии (на 43% дороже), Визеу (на 38% дороже), Авейру (на 36% дороже) и Коимбре (на 32% дороже).

По данным idealista, в Португалии наблюдается настоящий дефицит предложения домов с бассейном на продажу.

Больше всего объектов с бассейном выставлено на продажу в Фуншале (34%).

Далее следуют Фару (25%), Лиссабон (10%), Эвора (7%), Порту (4%), Вила Реал (2%), Лейрия (2%) и Авейру (2%).

Городами с наименьшим предложением домов с бассейном являются Коимбра и Визеу (1% в обоих городах), согласно тому же июльскому исследованию.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)