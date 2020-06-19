Португалия: недвижимость в Лиссабоне и Порту теряет в цене

Пятница, 19 Июнь 2020 Португалия

Португалия: недвижимость в Лиссабоне и Порту теряет в цене

Данные исследования опубликовало Jornal I.

Журналисты издания Jornal I исследовали сайты аренды и продажи недвижимости и обнаружили, что вопреки официальной статистике цены на недвижимость значительно снизились.

Заметнее всего, по данным издания, подешевела недвижимость в Лиссабоне. В отдельных случаях цены на квартиры упали на 40%. В качестве примера журналисты приводят районы Graca, Campolide и Parque das Nações, где владельцы квартир снизили стоимость от 20 до 40%.

Падение цен на квадратные метры отметили и в Порту. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в районах Cais das Pedras, Praça Mouzinho de Albuquerque подешевели на 30%.

Данные официальных опросов, напротив показывают, что стоимость снизилась незначительно. 83,9%  агентов по продаже недвижимости утверждают, что цены остались прежними, 15,5% сообщили о снижении цен.

По мнению риэлторов, снижение стоимости происходит лишь в тех случаях, где она уже превышала реальную рыночную стоимость.

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