Португалия: нехватка образования мешает искать работу

Более четырех из десяти безработных не имеют среднего или высшего образования , что затрудняет возвращение на работу.

Предупреждение исходит от кадровой компании Randstad, которая опубликовала 50 основных моментов, касающихся эволюции мира труда во втором квартале 2023 года.

Безработное население сократилось на 55,8 тыс. человек, «что довело число безработных до 324,5 тысяч. Из них 46,7% ищут работу более года», - подчеркивает Randstad.

Анализ показывает, что специалисты научной и интеллектуальной деятельности являются самой крупной профессиональной группой, эквивалентной 22,5% всех работающих в стране.

Обрабатывающая промышленность обеспечивает 16,5% рабочих мест в стране, а торговля - 14,0%.

В сфере услуг, здравоохранения и образования занято 18,3% от общего числа специалистов.