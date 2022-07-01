Португалия: нехватка рабочей силы в туризме

Этим летом 2022 года, когда восстановление туризма идет полным ходом, в нынешней ситуации те, кто работает в этом секторе, опасаются, что услуга потеряет качество и может быть нанесен ущерб имиджу страны.

Работодатели жалуются на бюрократию, препятствующую перемещению иностранных работников.

Президент Ассоциации отелей и туристических предприятий Алгарве (AHETA), чтобы указать на нехватку работников в туристическом секторе, приводит недавний пример.

«Мы пытались проводить собеседования при содействии самого Института занятости , и в итоге на работу вышло не более семи-восьми человек», - уверяет он.

Владельцы отелей говорят, что платят «намного больше», чем в предыдущие годы, но все еще не могут найти сотрудников.

Отельеры предполагают, что после пандемии люди не хотят подвергать себя работе в секторе, который работает в постоянном контакте с людьми.

Лидер профсоюза отелей и туризма Алгарве Тьяго Хасинто напоминает, что во время пандемии гостиницы, рестораны и бары уволили тысячи работников, которые теперь не хотят возвращаться в сектор, потому что работают по другим специальностям или эмигрировали.

По мнению профсоюза, выплачиваемая заработная плата также недостаточна. «Люди не хотят подвергаться условиям, близким к рабству, работать сверхурочно, без времени, чтобы отвести детей в школу» и с низкой заработной платой.

Профсоюз напоминает, что «есть люди, у которых не было карьерного роста по 20, 30 лет», а заодно и без роста зарплаты.