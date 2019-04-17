Португалия: нехватка топлива парализует такси Лиссабона

Глава федерации таксистов (Federação Portuguesa do Táxi) Карлуш Рамош сообщил журналистам издания SIC, что сегодня несколько десятков водителей такси в Лиссабоне не смогли заступить на смену. Причина — нехватка топлива.

Также Рамош предупредил, что подобная ситуация может возникнуть сегодня в Портимау, где топливо на исходе.



Водители такси обратились к правительству с просьбой разрешить заправку на специальных АЗС для общественного транспорта Carris.

Ажиотаж с топливом наблюдается в стране последние сутки. Причиной является забастовка, организованная профсоюзом водителей-перевозчиков опасных грузов (Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas). Она началась ночью в понедельник и продолжается до сих пор. Из-за огромных очередей на АЗС пришлось закрыть несколько станций, поскольку скопление автомобилей блокировало дорожное движение.



Сообщается, что во вторник вечером прошла встреча правительства с представителями профсоюза. Однако, к окончательному согласию стороны пока не пришли. Напомним, профсоюз требует для водителей выхода на пенсию в 60 лет, а также изменения в нормах, касающихся определения профессиональных категорий для рабочих.