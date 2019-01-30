Португалия: неизвестный организм разрушает собор Коимбры

Среда, 30 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия: неизвестный организм разрушает собор Коимбры

Ранее не известный вид грибка разрушает старый собор Коимбры в Португалии, сооруженный в XII веке.

"Черный грибок, необычайно стойкий к внешним воздействиям, въелся в стены собора Sé Velha de Coimbra. Ему нипочем экстремальные температуры, солнечное облучение, сильное загрязнение и низкое количество питательных веществ. Грибница засела глубоко в камне и вызывает коррозию стен", — сообщает портал EurekAlert!.

Старый собор Коимбры — единственный романский собор в Португалии, сохранившийся почти нетронутым со времен Реконкисты. Он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет euromag.ru.

"По мнению ученых, грибок мог попасть в собор вместе с известняком, который использовался при его строительстве. Подобный вид грибка есть в известняковых карьерах в Пиренеях", — уточняет портал.

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