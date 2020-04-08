Португалия: неизвестный с «коктейлем Молотова» атаковал Assembleia da República

В Лиссабоне неизвестный мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в здание Assembleia da República. Сообщается, что мужчина прикрыл лицо, прошел к центральной лестнице, после чего бросил два «коктейля Молотова» и сбежал.

К счастью, дежурившие возле здания сотрудники GNR вовремя заметили пламя и потушили пожар. В результате инцидента никто не пострадал, о материальном ущербе не сообщается.

Сейчас полицейские разыскивают злоумышленника. Поджигателю удалось скрыться, однако произошедшее попало в камеры наружного наблюдения. По информации португальских СМИ, инцидент не расценивают как теракт и считают актом вандализма.