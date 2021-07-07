Португалия: немцы могут вернуться, но бума в бронировании не ожидается

Немецкие туристы теперь могут путешествовать в Португалию без карантина по пути домой. Решение было объявлено 5 июля правительством Германии, но сектор туризма воспринял его без особого энтузиазма.

«Это хорошая новость, но мы должны помнить, что запрет, объявленный 25 июля, оказал очень сильное влияние», - говорит президент Turismo do Algarve Жоау Фернандеш, отмечая, что было запланировано около 11 тысяч рейсов между Германией и Португалией, и что «многие из них теперь отменены».

«Германия вывела нас из зоны рискованных вариантов, но не преминула отнести нас к зоне высокой заболеваемости. Хотя карантин не является обязательным, все же есть признаки того, что поездки в страны с этой классификацией нежелательны», - предупреждает он.

«Мы будем надеяться, что будет какой-то эффект, но не ожидаем особого спроса на эту новость», - говорит чиновник, поясняя, что перемена решений в конечном итоге влияет на поведение немецких туристов и приводит к потере уверенности в путешествии.

На данный момент лучше всего не создавать слишком много ожиданий, потому что «если пандемия чему-то нас научила, так это тому, что сюрпризы случаются постоянно», - отмечает Жоау Фернандеш.