Португалия: необходимо указывать эффективную ставку IRS
В вашей платежной ведомости написано «эффективная ставка» IRS? С 1 января это стало обязательным.
С начала года компании должны включать «эффективную ставку» IRS, удерживаемую с зарплатных квитанций своих сотрудников, в рамках меры, предусмотренной в государственном бюджете на 2023 год (OE2023).
В Ордене сертифицированных бухгалтеров (OCC) поясняется, что эта мера позволяет работникам каждый месяц проверять, по какой налоговой ставке они платят подоходный налог IRS.
«Эффективная месячная ставка удержания у источника также будет включена в платежную ведомость, которая рассчитывается как соотношение между суммой, удерживаемой у источника, и суммой дохода, выплаченного или предоставленного. налога», - поясняет OCC в документе, в котором собраны основные изменения, запланированные на этот год.
OCC напоминает, что в 2023 году удержание IRS будет производиться в соответствии с разными таблицами в первом и втором семестре.
В таблицах с новой моделью удержания налогов IRS, поступивших 1 июля, есть столбец с эффективной месячной ставкой удержания, включая фиксированную сумму, подлежащую вычету на каждого иждивенца.
Важно помнить, что новая модель, предусмотренная в OE2023, работает по логике, аналогичной логике ежегодного исчисления налога, останавливая регрессивные ситуации.
В качестве примера можно привести ситуации, которые возникают, когда рабочий в течение данного месяца имеет более высокую валовую величину вознаграждения (например, за сверхурочную работу, работу в ночную смену или работу в праздничные дни): ставка увеличивается в таблице удержания, в результате чего получается более низкая чистая сумма.