Португалия: необходимо указывать эффективную ставку IRS

С начала года компании должны включать «эффективную ставку» IRS, удерживаемую с зарплатных квитанций своих сотрудников, в рамках меры, предусмотренной в государственном бюджете на 2023 год (OE2023).

В Ордене сертифицированных бухгалтеров (OCC) поясняется, что эта мера позволяет работникам каждый месяц проверять, по какой налоговой ставке они платят подоходный налог IRS.

«Эффективная месячная ставка удержания у источника также будет включена в платежную ведомость, которая рассчитывается как соотношение между суммой, удерживаемой у источника, и суммой дохода, выплаченного или предоставленного. налога», - поясняет OCC в документе, в котором собраны основные изменения, запланированные на этот год.

OCC напоминает, что в 2023 году удержание IRS будет производиться в соответствии с разными таблицами в первом и втором семестре.

В таблицах с новой моделью удержания налогов IRS, поступивших 1 июля, есть столбец с эффективной месячной ставкой удержания, включая фиксированную сумму, подлежащую вычету на каждого иждивенца.

Важно помнить, что новая модель, предусмотренная в OE2023, работает по логике, аналогичной логике ежегодного исчисления налога, останавливая регрессивные ситуации.

В качестве примера можно привести ситуации, которые возникают, когда рабочий в течение данного месяца имеет более высокую валовую величину вознаграждения (например, за сверхурочную работу, работу в ночную смену или работу в праздничные дни): ставка увеличивается в таблице удержания, в результате чего получается более низкая чистая сумма.