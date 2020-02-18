Португалия: неотложная акушерская помощь в Setúbal может закрыться

Вторник, 18 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: неотложная акушерская помощь в Setúbal может закрыться

Из 9 врачей до конца года останется 4 специалиста.

В городской больнице Hospital São Bernardo в Setúbal в скором времени будут вынуждены закрыть отделение неотложной акушерской помощи. Это связано с тем, что до конца года здесь планируют уйти 5 из 9 работающих врачей. Об этом сообщает издание Notícias ao Minuto со ссылкой на профсоюз медицинских работников. 

«Служба находится под угрозой закрытия. 5 врачей отделения уйдут до конца года, всем сотрудникам, работающим в отделении около 55 лет. Некоторые уже находятся в больнице только 24 часа в неделю», - говорится в заявлении.

Также представители профсоюза подчеркнули, что само здание больницы находится в плачевном состоянии и ему необходим ремонт. В том числе по этой причине медучреждение получило низкую классификацию, и, как следствие, минимальную финансовую компенсацию от государства.

«Министерство здравоохранения должно обратить внимание на больницу и создать достойные условия для врачей. Работать в таких условиях невозможно», - подчеркнул глава Ordem dos Médicos Мигель Гимарайш.

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