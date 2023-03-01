Португалия: неплатежеспособность предприятий выросла в январе

Год начался с роста числа закрывающихся компаний. Согласно данным, опубликованным в эту среду COSEC - Companhia de Seguro de Créditos, количество банкротств увеличилось на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«После двух лет пандемии, когда неплатежеспособность оставалась на низком уровне благодаря поддержке экономики, рост инфляции в 2022 году стал для многих компаний вызовом из-за галопирующего роста затрат», - говорится в заявлении генерального директора COSEC Вассили Кристидиса.

Согласно последним прогнозам Allianz Trade, акционера COSEC, выполненным в конце прошлого года, число неплатежеспособностей в Португалии, как ожидается, вырастет на 20% в этом году «из-за усиления инфляционного давления, ощущаемого в мировой экономике, энергетический кризис и сбои в цепочках поставок», - говорится в сообщении компании.

Эта цифра сопоставима с прогнозом роста неплатежеспособности на 18% в странах еврозоны в целом.

Среди наиболее пострадавших секторов - строительство и сфера услуг. На противоположном полюсе находятся секторы энергетики, компьютеров и телекоммуникаций, которые, как и в прошлом году, были областями, в которых было зарегистрировано наименьшее количество банкротств.

Что касается географического положения, «в районах Лиссабона и Порту можно найти наибольшее количество неплатежеспособных компаний, что не является чем-то новым, учитывая количество компаний, действующих в этих регионах», - заключает отчет.