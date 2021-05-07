Португалия: неплатежеспособность выросла на 44 процента

Количество неплатежеспособных организаций выросло на 44% с января по апрель 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года.

По данным Iberinform, было зарегистрировано 2045 случаев банкротства, в основном из-за закрытия незавершенных дел.

Только в апреле филиал Crédito y Caución зафиксировал 508 случаев банкротства, что на 272 больше, чем в апреле 2020 года.

За первые четыре месяца неплатежеспособными оказались 432 компании, что на 69% больше, чем за тот же период 2020 года, а количество заявлений о несостоятельности, поданных самими компаниями, увеличилось с 363 до 421. В конце апреля 1173 компании были признаны неплатежеспособными (+ 49%), и зарегистрировано 19 планов банкротства (+ 5,6%).

В заявлении Iberinform указывается, что наибольшее количество банкротств было зарегистрировано в Порту (503), за которым следует Лиссабон (408).

По секторам Iberinform зафиксировал рост неплатежеспособности во всех сферах деятельности, за исключением сельского хозяйства, охоты и рыболовства.