Португалия: несчастные случаи на производстве

Среда, 29 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: несчастные случаи на производстве

Португалия входит в топ-5 стран ЕС с наибольшим количеством несчастных случаев на производстве.

Португалия занимает четвертое место в ЕС по числу несчастных случаев на производстве после Румынии, Болгарии и Австрии.

Согласно опубликованным на этой неделе данным Евростата, Португалия занимает четвертое место по количеству несчастных случаев со смертельным исходом с показателем 3,86 на каждых 100 тысяч работников, пишет ТАСС.

В Европейском союзе в 2017 году, а именно за этот год смеется официальная статистика, имело место более двух миллионов несчастных случаев, которые привели к отсутствию на рабочем месте более четырех дней, а почти 3000 несчастных случаев привели к гибели работников.

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