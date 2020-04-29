Португалия: несчастные случаи на производстве

Португалия занимает четвертое место в ЕС по числу несчастных случаев на производстве после Румынии, Болгарии и Австрии.

Согласно опубликованным на этой неделе данным Евростата, Португалия занимает четвертое место по количеству несчастных случаев со смертельным исходом с показателем 3,86 на каждых 100 тысяч работников, пишет ТАСС.

В Европейском союзе в 2017 году, а именно за этот год смеется официальная статистика, имело место более двух миллионов несчастных случаев, которые привели к отсутствию на рабочем месте более четырех дней, а почти 3000 несчастных случаев привели к гибели работников.