Португалия: несчастные случаи на производстве
Португалия входит в топ-5 стран ЕС с наибольшим количеством несчастных случаев на производстве.
Португалия занимает четвертое место в ЕС по числу несчастных случаев на производстве после Румынии, Болгарии и Австрии.
Согласно опубликованным на этой неделе данным Евростата, Португалия занимает четвертое место по количеству несчастных случаев со смертельным исходом с показателем 3,86 на каждых 100 тысяч работников, пишет ТАСС.
В Европейском союзе в 2017 году, а именно за этот год смеется официальная статистика, имело место более двух миллионов несчастных случаев, которые привели к отсутствию на рабочем месте более четырех дней, а почти 3000 несчастных случаев привели к гибели работников.