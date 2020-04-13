Португалия: несмотря на карантин, Криштиану Роналду тренируется

В то время, как вся Португалия находится на карантине, звезда футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду был замечен тренирующимся на национальном стадионе Мадейры на этой неделе.

Руководство клуба "Ювентус" разрешило Роналду вернуться домой на время пандемии коронавируса. На этой неделе Роналду был замечен при проведении секретной тренировки на главном стадионе Мадейры в Фуншале, где базируется местный клуб CD Nacional, пишет ТАСС.

«Роналду не имеет специального разрешения на тренировки. Криштиану Роналду имеет право тренироваться, если он уважает правила, как и все граждане, и у него нет никаких привилегий»», - сказал глава здравоохранения Мадейры Педро Рамос.

Фотографии Роналду, играющего в футбол на стадионе, которые были сегодня опубликованы рядом Спи, в том числе Daily mail, вызвали споры. На пресс-конференции Рамос заявил, что его тренировка не нарушала местных правил борьбы с пандемией коронавируса. «Лучший игрок в мире должен использовать свой имидж, чтобы подавать пример, но Криштиану, кажется, выполнил всего упражнений, и поэтому от этого нет никакого вреда", - подчеркнул он.