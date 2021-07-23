Португалия: несмотря на пандемию, жилищные кредиты гасят досрочно

В год пандемии, в результате которой для многих семей был введен банковский мораторий, были те, кто смог выплатить кредит банку раньше срока.

Данные Banco de Portugal показывают, что сумма досрочных погашений, полная или частичная, снизилась в 2020 году, но даже в этом случае составила 4,2 млрд евро .

Согласно отчету о мониторинге рынков розничного банковского обслуживания за 2020 год, по договорам ипотечного кредитования было произведено 98330 полных или частичных досрочных выплат, что на 5,8% меньше, чем в 2019 году.

«Эти выплаты включали амортизированный капитал в размере 4,2 млрд евро (на 13,4% меньше по сравнению с 2019 годом), что соответствует примерно 4,7% непогашенного остатка портфеля на 31 декабря 2020 года», - добавляет банк Португалии.

По данным Banco de Portugal, из более 98 тысяч досрочных погашений, имевших место в 2020 году, более 66 тысяч составили полные досрочные погашения (67%), «что соответствует сумме возмещения в размере 3,9 млрд евро».

Здесь выплаты снизились как по количеству, так и по сумме по сравнению с 2019 годом , но средняя сумма немного выросла - с 57 595 евро в 2019 году до 57 978 евро в 2020 году.