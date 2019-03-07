Португалия: Nestlé планирует увеличить число женщин в руководстве

В компании Nestlé заявили о планах увеличить количество женщин на руководящих постах по всему миру, в том числе и Португалии.

Накануне международного женского дня, руководство шоколадного концерна поделилось планами развития на ближайшие годы. Компания хочет увеличить присутствие женщин на ключевых постах с 20 до 30%. При этом представители Nestlé отметили, что в данный момент в концерне 43% работников — женщины.

«Мы верим, что большее разнообразие в кадрах, с большим присутствием женщин сделает Nestlé еще лучше», - рассказал журналистам генеральный директор компании Марк Шнайдер.

Согласно исследованию гендерного равенства агентства Bloomberg в 2019 года, в последние годы концерн регулярно предпринимает действия для соблюдения гендерного баланса среди работников.