Португалия: Nestlé планирует увеличить число женщин в руководстве

Четверг, 07 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: Nestlé планирует увеличить число женщин в руководстве

Компания хочет увеличить присутствие женщин на ключевых постах с 20 до 30%.

В компании Nestlé заявили о планах увеличить количество женщин на руководящих постах по всему миру, в том числе и Португалии.

Накануне международного женского дня, руководство шоколадного концерна поделилось планами развития на ближайшие годы. Компания хочет увеличить присутствие женщин на ключевых постах с 20 до 30%. При этом представители Nestlé отметили, что в данный момент в концерне 43% работников — женщины.

«Мы верим, что большее разнообразие в кадрах, с большим присутствием женщин сделает Nestlé еще лучше», - рассказал журналистам генеральный директор компании Марк Шнайдер.

Согласно исследованию гендерного равенства агентства Bloomberg в 2019 года, в последние годы концерн регулярно предпринимает действия для соблюдения гендерного баланса среди работников.

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