Португалия: Netflix будет снимать боевик в центре Лиссабона

Среда, 23 Февраль 2022 Португалия Португалия

Португалия: Netflix будет снимать боевик в центре Лиссабона

Местные власти района Санта-Мария-Майор против.

Несколько дней назад появилась новость о том, что Netflix выбрал Лиссабон в качестве места действия нескольких боевых сцен для крупного кинопроизводства.

Известно, что съемки будут проходить в июле 2022 года, в течение восьми ночей и двух дней, с 18:00 до 8:00, и именно против этого графика уже было поднято много несогласных голосов.

Как известно, постановка будет иметь большую последовательность действий, которые будут осуществляться в районах, окружающих площадь Праса-ду-Комерсиу, и будет включать в себя огнестрельное оружие, столкновения и погони на автомобилях и мотоциклах, то есть пиротехнику и спецэффекты, которые обязательно повлияют на тех, кто живет в этом районе города.

Согласно заявлению приходского совета, этот тип производства не учитывает пожелания жителей Байши, Шиаду и Моурарии, их право на отдых, поэтому выразил опасения и несогласие с проектом.

В заявлении также говорится, что приходской совет не имеет законных полномочий препятствовать реализации этого проекта, сожалея лишь о том, что муниципальная исполнительная власть не ознакомилась заранее с мнением жителей.

Напоминаем, что последний проект такого масштаба в Лиссабоне был во время съемок сериала La Casa de Papel.

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