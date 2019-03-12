Португалия: Нету подписал контракт со «Спортингом»

Вторник, 12 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: Нету подписал контракт со «Спортингом»

Трехлетнее соглашение с командой вступит в силу в летом 2019 года, когда подойдет к концу договор португальского защитника с российским клубом.

Защитник петербургского "Зенита" Луиш Нету летом 2019 года станет футболистом португальского "Спортинга". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт лиссабонского клуба.

30-летний защитник подписал с португальской командой трехлетний контракт. К новому клубу футболист присоединится в июле 2019 года. Сам Нету заявил, что счастлив оформить соглашение, но пока сосредоточен на продолжающемся сезоне в Российской премьер-лиге (РПЛ), пишет ТАСС.

"Я благодарен и счастлив получить возможность представлять такой великий клуб, как "Спортинг". Однако сейчас все мои мысли о "Зените". Я закончу сезон, демонстрируя свой профессиональный уровень, на котором всегда защищал цвета команды", - сказал Нету в понедельник пресс-службе португальского клуба.

Защитник выступает за "Зенит" с 2013 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Всего на счету португальца 173 встречи в составе "Зенита", один забитый мяч и одна голевая передача. Он становился чемпионом России (2015), обладателем Кубка (2016) и Суперкубка страны (2016, 2017).

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