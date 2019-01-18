Португалия: неудобства для жителей Баррейру

Пятница, 18 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия: неудобства для жителей Баррейру

Об очередной забастовке объявила Федерация профсоюзов транспорта и связи (Fectrans).

Работники коммерческой сферы компании Soflusa, отвечающей за паромное сообщение между Баррейру и Лиссабоном, проведут акцию протеста с 28 января по 4 февраля.

«Требования остаются прежними: карьерный рост, обучение, вопросы этики и безопасности, и поэтому мы призываем к новой забастовке», - пояснил агентству Lusa представитель Fectrans Карлуш Кошта.

С октября прошлого года работники Soflusa требуют продвижения по службе коммерческих агентов, найма новых работников и адаптации к новым системам в кассах и созывают забастовку уже в четвертый раз.

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