Португалия: неудобства для жителей Баррейру

Работники коммерческой сферы компании Soflusa, отвечающей за паромное сообщение между Баррейру и Лиссабоном, проведут акцию протеста с 28 января по 4 февраля.

«Требования остаются прежними: карьерный рост, обучение, вопросы этики и безопасности, и поэтому мы призываем к новой забастовке», - пояснил агентству Lusa представитель Fectrans Карлуш Кошта.

С октября прошлого года работники Soflusa требуют продвижения по службе коммерческих агентов, найма новых работников и адаптации к новым системам в кассах и созывают забастовку уже в четвертый раз.