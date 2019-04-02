Португалия: невеста Роналду - про слухи о беременности

До этого мировые СМИ утверждали, что испанская модель ждет ребенка.

«Последнее время я очень много путешествую: с самолета на самолет. И я ела пасту четыре дня подряд. Я тоже человек: у меня иногда отекает тело, мои гормоны влияют на организм, да и я до сих пор восстанавливаюсь после предыдущей беременности», — приводит слова Родригес The Sun.

В 2017 году помолвленной пары родилась дочь, девушка также занимается воспитанием трех детей португальского футболиста от суррогатной матери, пишет gazeta.ru.