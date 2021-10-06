Португалия: нижняя часть моста Луиша I закрывается на год

Движение на нижней палубе моста Луиша I, который соединяет Порту и Гайю, прекратится 14 октября и будет продолжаться около года, сообщает Infraestruturas de Portugal (IP) 6 октября.

Контракт на восстановление и укрепление нижней части этого перехода через реку Дору с инвестициями в 3,3 миллиона евро направлен на устранение ряда уже выявленных аномалий, большинство из которых связано с поверхностной коррозией металлических элементов и др., которые могут быть обнаружены в ходе работ.

Кроме того, необходимо произвести плановую замену заклепок и компенсаторов, исправить деформированные детали и многое другое

Укрепление полотна позволит вдвое увеличить грузоподъемность, уменьшить вибрацию, совместимую с текущими дорожными перегрузками, что позволит устранить ограничение для движения транспортных средств с полной массой более 30 тонн и разрешить циркуляцию транспортных средств до 60 тонн.