Португалия: ночные клубы и бары на материке открываются 14 января

6 января премьер-министр Антониу Кошта объявил, что дискотеки и бары на материке смогут возобновить работу 14 января, сохранив требование об отрицательном результате теста на Covid-19 для доступа в эти места.

Открытие в пятницу следующей недели сопровождается «запретом на употребление алкогольных напитков на дорогах общего пользования», - сказал правительственный чиновник.

В рамках сдерживания пандемии Covid-19 с более строгими ограничениями в период Рождества и Нового года ночные развлекательные заведения (бары, питейные заведения и клубы с танцевальными площадками) были закрыты с 00:00 25 декабря 2021 года. Ожидалось, что мера продлится до 9 января включительно.

До текущего закрытия бары и клубы, которые открылись в октябре впервые с начала пандемии Covid-19 в Португалии, после 19 месяцев перерыва в работе, были доступны только при предъявлении отрицательного результата теста (антиген или ПЦР) или свидетельство о выздоровлении, даже для людей, вакцинированных против SARS-CoV-2.