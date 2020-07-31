Португалия: ночные клубы смогут работать по правилам кондитерских

Пятница, 31 Июль 2020 Португалия

Португалия: ночные клубы смогут работать по правилам кондитерских

Совет министров разрешил открыть бары и клубы, но с некоторыми ограничениями.

Заведения оставались закрытыми с начала пандемии – марта месяца. Их открытие не входило в программу постепенного выхода из кризиса, вызванного Covid-19, ведь многолюдные дискотеки создавали угрозу заражения коронавирусом. Тем не менее, правительство пересмотрело свои взгляды и вынесло ряд условий для возобновления работы.

Ночные клубы и бары смогут открыться, если станут придерживаться правил, которые применяются к кафе, кондитерским и чайным домам: обеспечение дезинфекции помещений, соблюдение дистанции и график работы до 20:00. То есть заведения не смогут функционировать по ночам, должны будут отказаться от танцевальных и закрытых площадок.

Клубы смогут переоборудовать залы, использовать освободившееся место для установки террас, заполнить танцпол столами – это позволит обеспечить посетителям оптимальную социальную дистанцию. Заведения не смогут продавать еду как рестораны, им придется ограничиться легкими закусками и напитками.

В Лиссабонском столичном регионе все заведения закрываются в 20 часов, однако Совет министров пообещал пересмотреть правила и позволить клубам работать до 23-24 часов. Также в регионе действует ограничение на продажу алкогольных напитков и запрет на их распитие на открытых площадках.

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