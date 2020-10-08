Португалия: ночные полеты над Лиссабоном

Об этом сообщил госсекретарь по коммуникациям Уго Сантуш Мендеш.

В новую группу предлагается включить правительство, NAV (Аэронавигационная служба Португалии), ANA (Аэропорты Португалии), ANAC (Национальное управление гражданской авиации) и авиакомпании, включая TAP.

Правительство подчеркивает, что в настоящий момент существует «окно возможностей» из-за пандемии, которая сократила количество рейсов, прибывающих в национальные аэропорты, особенно в Лиссабон.

Это время следует использовать для «сознательного изменения законодательства» по вопросу ночных полетов над Лиссабоном.

Речь идет о шуме, производимом самолетами в ночное время, который послужил поводом для проведения нескольких слушаний в парламенте и в специальной рабочей группе, уже создавшей два законопроекта.

«Падение спроса на авиационном рынке очень велико, и самые последние прогнозы Международной ассоциации воздушного транспорта IATA указывают, что мы не выйдем на уровень спроса 2019 года раньше 2024 года», - подчеркнул госсекретарь Уго Сантуш Мендеш.

Одна из главных сложностей в решении проблемы состоит в том, что отмена ночных рейсов негативно скажется на авиакомпании TAP, а правительство намерено приложить все усилия для защиты интересов национального перевозчика.

Будущий аэропорт в Монтижу поможет снизить нагрузку, отвлекая на себя трафик бюджетных авиакомпаний, но пока неизвестно, поможет ли это решить проблему полностью.