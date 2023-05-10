Португалия: ноль безработных на 37 обучающих курсах

Среди 33 лиценсиатов и четырех магистров в списке более 11 (29%) относятся к области здравоохранения, уровень безработицы в которой составляет около 1,64%, а средняя заработная плата установлена ​​​​на уровне 1839 евро в месяц.

По этому профилю проводятся курсы медсестер и курсы «Магистр общей медицины».

Кроме этого, в стране есть восемь курсов в области инженерии и смежных технологий с полной возможностью трудоустройства, в которой особо выделяется степень в области информатики. Уровень безработицы в этой сфере составляет 2,05%, а средняя зарплата - 2239 евро в месяц.

Далее следуют архитектура и строительство, в этот список включены степень и два магистра, общий уровень безработицы 6,71% и средняя зарплата 1682 евро.

Сразу за ними следует искусство, с тремя курсами, на которых не были зарегистрированы безработные недавние выпускники, средняя зарплата 1499 евро и уровень безработицы 5,75%.

Наконец, область бизнес-наук, также с тремя курсами со 100% возможностью трудоустройства. В этом районе зарегистрирован уровень безработицы 5,37% и средняя месячная зарплата 2164 евро.

Из набора 37 курсов в материковой части Португалии, которые в 2021 году не окончил ни один безработный, около половины (19) принадлежат учреждениям, расположенным в столичном районе Лиссабона, включая Лиссабонский университет и Политехнический институт Лиссабона.

Что касается остального распределения, семь находятся в северном регионе, еще семь в центре, три в Алентежу и один в Алгарве.

По данным FJN , 26 из 37 курсов (70%) являются государственными, а остальные 11 - частными, 21 из 37 курсов (57%) принадлежат политехническим институтам, а 16 - университетам.