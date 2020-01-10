Португалия: номер Segurança social по программе “NISS na Hora”

Пятница, 10 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: номер Segurança social по программе “NISS na Hora”

Программа работает в 108 отделениях по всей стране.

За два дня более 400 иммигрантов, проживающих на территории Португалии, обратились за номером социального страхования в рамках новой программы “NISS na Hora”. Такие данные привела министр труда Ана Мендеш Годиньо на недавнем заседании в парламенте.

Напомним, новая программа, позволяющая сразу получить номер социального страхования заработала 2 января. Иммигранты, которые могут подтвердить намерение начать трудовую деятельность в стране, теперь могут незамедлительно получить номер NISS в 108 отделениях Segurança social.

Всего, по данным министерства, из 480 тысяч иммигрантов 160 тысяч смогли получить номер NISS в 2019 году.

Список отделений, в которых действует новая программа доступен на сайте http://www.seg-social.pt/documents/10152/16059361/Rede+de+Serviços+de+Atendimento_NISS+na+hora/bb6c6b15-baf2-4796-befb-c94958e9a81a

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