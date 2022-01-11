Португалия: норма сбережений ниже среднего показателя по ЕС

Вторник, 11 Январь 2022 Португалия Португалия

Португалия: норма сбережений ниже среднего показателя по ЕС

Более высокое потребление снижает норму сбережений в еврозоне до 15%.

Тем не менее, это самый высокий уровень сбережений домохозяйств в период с 1999 по 2019 год, до пандемии. Возобновление экономики способствовало более широкому использованию доходов на потребление.

По данным Национального статистического института (INE), в Португалии норма сбережений ниже среднего показателя по Евросоюзу и составляет 11,3% от располагаемого дохода в третьем квартале.

Как и в Еврозоне, португальские показатели тоже падают.

Уровень сбережений в еврозоне упал до 15% в конце третьего квартала 2021 года, что на 4 процентных пункта ниже предыдущего квартала. По данным Евростата, это самый низкий показатель с начала пандемии в первом квартале 2020 года.

Пандемия вынудила правительства стран региона оставаться в изоляции в течение 2020 г., а также в некоторые периоды 2021 г., что сильно повлияло на потребительскую активность домохозяйств. Однако при наличии планов вакцинации возобновление работы экономики в прошлом году позволило нормализовать деятельность и более широко использовать располагаемый доход для потребления.

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