Португалия: норма сбережений упала до 10,9 процента

Понедельник, 28 Март 2022 Португалия Португалия

Португалия: норма сбережений упала до 10,9 процента

Результат объясняется улучшением ситуации с пандемией и восстановлением потребления.

Согласно данным, опубликованным 25 марта Национальным статистическим институтом (INE), норма сбережений в Португалии упала до 10,9% от располагаемого дохода в 2021 году.

Согласно исторической серии INE, в 2020 году норма сбережений в Португалии увеличилась до 12,6% от располагаемого дохода, что является самым высоким значением с 2002 года.

Доходы португальцев выросли (4%) в прошлом году по сравнению с 2020-м, но больше увеличилось потребление (5,8%), после резкого спада в первый год пандемии.

Covid-19 вызвал повышение показателя из-за «вынужденной экономии» из-за ограничений на передвижение, что в прошлом году привело к самому большому падению потребления с 1995 года, когда начинается серия INE.

Норма сбережений измеряет часть располагаемого дохода, которая не используется в конечном потреблении. Другими словами, это часть зарплаты, которая не тратится.

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