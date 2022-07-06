Португалия: Nos Alive начался сегодня!

Среда, 06 Июль 2022 Португалия Португалия

Португалия: Nos Alive начался сегодня!

Ожидается, что за четыре дня фестиваль посетят 210 000 человек.

После двух лет, пропущенных из-за Covid-19, фестиваль Nos Alive возвращается 6 июля на Passeio Marítimo de Algés в Оэйраше.

Фестиваль продлится до субботы с выступлениями 165 музыкальных групп, распределенными по семи сценам.

Организаторы сообщили, что в течение четырех дней фестиваля ожидается 210 000 человек 98 национальностей. Билеты на пятницу и субботу уже проданы.

По сравнению с предыдущими изданиями существенных изменений в фестивальных площадках, в планировке семи пространств и в ресторанных зонах нет.

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