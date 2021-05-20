Португалия: Nos Alive переносится на 2022 год

Nos Alive снова отложили. Фестиваль, который ежегодно проводится в Алжеше, был отменен из-за пандемии и теперь назначен на 6, 7, 8 и 9 июля 2022 года.

Организаторы объявили о переносе, заявив, что «мечта не закончилась, она лишь отложена».

Это уже вторая отсрочка, но билеты, приобретенные на отложенные фестивали Nos Alive 2020 и Nos Alive 2021, будут действительны в 2022 году.

Возврат денег за билеты, приобретенные на концерты 2020 года, можно запросить через 14 дней после ожидаемой даты Nos Alive'21, то есть с 21 июля.

«Сохранение текущей пандемической ситуации, которая ограничивает перелеты между странами, большинство туров на лето 2021 года неосуществимы - все это вынуждает нас перенести фестиваль на 2022 год», - написали организаторы в Instagram.

Также организаторы подчеркнули: что «решение было принято не легкомысленно», но с заботой об «ответственности и безопасности» всех участников.

Для всех, кто хочет посетить фестиваль в 2022 году, билеты поступят в продажу с 24 мая 2021 года.