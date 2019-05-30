Португалия: NOS Primavera Sound

Четверг, 30 Май 2019 Португалия Португалия

Португалия: NOS Primavera Sound

В июне побывайте на фестивале NOS Primavera Sound, собирающем в Порту множество португальских и зарубежных исполнителей.

Португальский собрат фестиваля под открытым небом San Miguel Primavera Sound, проводимого в Барселоне с 2001 г., фестиваль NOS Primavera Sound делает ставку на разнообразие стилей и новые группы, принимая как начинающих, так и заслуженных исполнителей, прошедших длительный творческий путь.

Программа включает концерты на различных сценах. Помимо главной сцены — сцены NOS, — особого внимания заслуживает сцена ATP, принадлежащая британскому промоутеру All Tomorrow’s Parties, создателю подобных фестивалей, которые проводятся в Великобритании, США и Австралии.

Фестиваль проводится в Городском парке (Parque da Cidade) на значительной по размерам территории вблизи Атлантического побережья и может принять около 30 000 человек в день.

Время проведения: с 6 по 8 июня

Место проведения: Parque da Cidade, Porto

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