Португалия: NOS Primavera Sound Festival перенесен

Вторник, 02 Март 2021 Португалия Португалия

Португалия: NOS Primavera Sound Festival перенесен

«Мы будем танцевать снова в 2022 году».

Девятый фестиваль NOS Primavera Sound в Порту снова был отложен. В заявлении, опубликованном организаторами фестиваля, говорится, что мероприятие возобновится только в 2022 году из-за ограничений, вызванных пандемией Covid-19.

В заявлении организаторы NOS Primavera Sound заявляют, что это болезненное решение, оправдывая его существующими в настоящее время ограничениями, которые не позволяют работать в нормальном режиме при подготовке фестиваля и обеспечить его проведение на должном уровне.

«Как и в прошлом году, все билеты, приобретенные для фестивалей 2020 и 2021 годов, действительны для 2022 года, и, конечно же, владелец может запросить возврат средств с 1 января 2022 года», - поясняют организаторы.

Мероприятие пройдет с 9 по 12 июня 2022 года в Порту.

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