Португалия: Nos Primavera Sound принес Порту 36 млн евро

После двух лет пандемии Nos Primavera Sound вернулся в Порту. Три дня фестиваля оказали экономическое влияние на город в размере 36,1 млн евро после учета расходов сотни посетителей фестиваля на проживание, проезд и питание.

Данные взяты из исследования ISAG - Европейской бизнес-школы и Исследовательского центра бизнес-наук и туризма Фонда Consuelo Vieira da Costa (CICET-FCVC).

Именно в области проживания исследование зафиксировало самые значительные расходы (126,9 евро в день): 35% посетителей фестиваля предпочитают проживание в отелях, 29% - в местном жилье , 18% - в домах друзей и 10% посетителей - хостелах.

«Цена была фактором, который имел наибольшее значение при выборе проживания для 42% публики, за ней следовала близость к месту проведения (25%) и предыдущий опыт (13%)», - говорят лица, ответственные за анализ данных.

На втором месте по ежедневным расходам идут поездки (67,9 евро в день).

В исследование были включены расходы на питание (47,2 евро в день), культуру и отдых (45,3 евро) и покупки или подарки (42,7 евро) .

Исследование зафиксировало средние расходы на территории фестиваля в размере 136,41 евро по сравнению с 103,65 евро в 2019 году, что означает рост на 32%

37% посетителей фестиваля были иностранцами из таких стран, как Испания, Великобритания, Германия, Франция, Италия, а также Бразилия, Соединенные Штаты Америки и Швейцария.

ISAG и CICET-FCVC пришли к выводу, что 87% иностранцев и жителей за пределами столичного региона Порту (AMP) специально приехали в Порту на фестиваль, в то время как другие решили «воспользоваться визитом, чтобы познакомиться с наследием города» (46), ночной жизнью (41%) и винными погребами с портвейном (32%).

Банковская карта была наиболее популярным платежным средством (54,1%), за ней следуют цифровые средства, такие как MBWay (21,7%), Apple pay, Google pay и Crypto Wallet (5,5%).