Португалия: новая фаза отмены ограничений

Португалия делает еще один шаг к «нормальной» жизни благодаря вакцинации населения.

В Португалии будут постепенно вводиться новые правила. Премьер-министр Антониу Коста объявил, что летом будет два новых этапа: 14 и 28 июня.

Для ресторанов, магазинов, спортивных и концертных залов с 14 июня действуют новые правила:

- удаленная работа больше не является обязательной и рекомендуется только в тех случаях, когда это возможно;

- рестораны, кафе и кондитерские сохраняют вместимость (максимум 6 человек внутри или 10 человек на террасах), но увеличивают время приема посетителей до полуночи и до 1:00 - для закрытия;

- общественный транспорт рассчитан на две трети или даже может быть заполнен на 100%, если это транспорт, который работает исключительно с сиденьями;

- культурные шоу могут проходить до полуночи;

- концертные залы работают с 50% вместимостью;

- все спортивные объекты могут работать с 33% вместимости, но за пределами объектов применяются правила, определяемые DGS;

- свадьбы празднуются при 50% вместимости;

Бары и клубы по-прежнему закрыты, как и вечеринки и паломничества.

Однако с 14 июня также происходят изменения в правилах заболеваемости. Правительство решило скорректировать критерии оценки риска Covid-19 для муниципалитетов с низкой плотностью населения. Таким образом, эти муниципалитеты будут оставлены в состоянии боевой готовности только в том случае, если они превысят 240 случаев на 100 000 жителей, то есть вдвое больше, чем 120 случаев, которые применялись до сих пор.

Тем не менее, в муниципалитетах, в которых показатель заболеваемости превышает 120 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней (или более 240 в муниципалитетах с низкой плотностью населения), применяются следующие правила:

- обязательная удаленная работа, когда это возможно;

- рестораны, кафе, кондитерские и культурные шоу открыты до 22:30;

- розничная торговля работает до 21:00.

В муниципалитетах, в которых заболеваемость превышает 240 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней (или более 480 в муниципалитетах с низкой плотностью населения), правила будут еще жестче:

- работа на дому остается обязательной, если позволяет профессия;

- рестораны, кафе, кондитерские и культурные мероприятия открыты до 22:30 по будням или до 15:30 по выходным и праздникам;

- свадьбы и крещения проводятся с 25% заполненностью.