Португалия: новая функция портала SAPA для выдачи сертификата регистрации

Понедельник, 13 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: новая функция портала SAPA для выдачи сертификата регистрации

Сервис стал доступен для пользователей с 6 апреля.

Теперь заявители на получение вида на жительство в Португалии на основании статей 88 и 89 смогут получить сертификат регистрации на портале SAPA при помощи QR-кода. Услугой также можно воспользоваться на портале ARI (онлайн-платформа регистрации заявок на получение вида на жительство за инвестиции). Новый сервис стал доступен для пользователей с 6 апреля.

Возможность получить сертификат регистрации появилась с целью защиты прав иммигрантов, чьи заявления находятся на рассмотрении в SEF. Документ можно будет предъявить в различные государственные службы.

Напомним, начиная с марта все иммигранты, находящиеся в процессе получения вида на жительство, были автоматически легализованы согласно приказу Министерства внутренних дел. Они получили доступ к медицинским услугам, социальным пособиям, получили право на открытие банковских счетов, заключение различных договоров, в том числе рабочих контрактов. Решение было принято из-за эпидемии коронавируса с целью гарантировать права иммигрантов.

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