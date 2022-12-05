Португалия: новая клиника CUF в Монтижу уже принимает пациентов

Понедельник, 05 Декабрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: новая клиника CUF в Монтижу уже принимает пациентов

Новая клиника в Монтижу, которая будет работать совместно с CUF Descobertas.

С 5 декабря в Монтихо появится новое отделение здравоохранения CUF. Двери новой клиники открываются в результате инвестиций частной группы в размере десяти млн евро в сектор здравоохранения.

По данным компании, клиника CUF Montijo находится рядом с ареной для корриды Амадеу Аугусту душ Сантуш и занимает площадь более 1500 квадратных метров.

В новом здании уже работает 120 человек, и они будут действовать«в тесном сотрудничестве с больницей CUF Descobertas, которая находится в Лиссабоне, в Парке Наций.

Среди сотрудников есть «те, которые переходят из Mutualist Union Nossa Senhora da Conceição», указал городской совет Монтижу. По сообщению местной газеты O Setubalense , это другое медицинское учреждение, известное в местном масштабе как «Клиника ду Монтепиу».

Согласно заявлению председателя исполнительного комитета компании Руи Диниза, «укрепление присутствия сети CUF в южном регионе Тежу расширит предложение и дифференциацию медицинского обслуживания в районе Сетубала».

Одновременно группа также делает шаги в открытии еще одной новой клиники на южном берегу, Clínica CUF Barreiro.

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