Португалия: новая компенсация для сферы общественного питания

Вторник, 17 Ноябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: новая компенсация для сферы общественного питания

Предприниматели в сфере общественного питания могут зарегистрироваться для получения поддержки.

Регистрация на сайте Balcão2020 доступна с 17 ноября 2020 года. Это первая фаза обращения за поддержкой.

Запрос о поддержке будет проходить в два этапа, пояснил министр планирования Нельсон де Соуза.

Премьер-министр Португалии объявил на прошлой неделе, что рестораны в муниципалитетах, на которые распространяется действие чрезвычайного положения, получат поддержку в размере 20% от упущенного дохода в следующие два уик-энда действия комендантского часа.

Суммы могут быть запрошены на втором этапе поддержки, который начнется 25 ноября.

Министр экономики также заявил в минувшие выходные, что исключительная поддержка ресторанов для компенсации потерянного дохода за два уик-энда достигнет 25 миллионов евро.

Эта исключительная поддержка, которая будет выплачена в декабре, добавится к 1103 млн евро, которые уже предоставлены или зарезервированы для сектора общественного питания.

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