Португалия: новая компенсация для сферы общественного питания

Регистрация на сайте Balcão2020 доступна с 17 ноября 2020 года. Это первая фаза обращения за поддержкой.

Запрос о поддержке будет проходить в два этапа, пояснил министр планирования Нельсон де Соуза.

Премьер-министр Португалии объявил на прошлой неделе, что рестораны в муниципалитетах, на которые распространяется действие чрезвычайного положения, получат поддержку в размере 20% от упущенного дохода в следующие два уик-энда действия комендантского часа.

Суммы могут быть запрошены на втором этапе поддержки, который начнется 25 ноября.

Министр экономики также заявил в минувшие выходные, что исключительная поддержка ресторанов для компенсации потерянного дохода за два уик-энда достигнет 25 миллионов евро.

Эта исключительная поддержка, которая будет выплачена в декабре, добавится к 1103 млн евро, которые уже предоставлены или зарезервированы для сектора общественного питания.