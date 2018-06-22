Португалия: новая кредитная линия

Она подразумевает выделение 250 млн евро для финансирования инвестиций португальских муниципалитетов.

Также данная линия будет способствовать финансированию отечественной части приоритетных инвестиций, утвержденных в рамках программы Portugal 2020.

Согласно заявлению министерства финансов, «кредитная линия, финансируемая ЕИБ, позволит муниципалитетам и местным учреждениям получать льготные кредиты по выгодным процентным ставкам со сроком погашения до 20 лет на реализацию проектов, способствующих занятости и росту».

Речь идет об инвестициях, ориентированных на инновации и исследования, образование, развитие бизнеса, здравоохранение, энергоэффективность и возобновляемые источники энергии, улучшение водоснабжения, комплексное обновление городов, покрытие сетью высокоскоростного интернета и электронное правительство (e-gov).

Управление денежными фондами и финансирование проектов будет осуществлять Португальское агентство по развитию и сплочению (Agência Portuguesa para o Desenvolvimento e a Coesão).

Авторы кредитной линии заявили, что «приоритет будет отдаваться малым и средним проектам на сумму менее 50 млн евро каждый». Минимальная сумма кредита составит 10 тысяч евро, а муниципалитеты получат выгодные процентные ставки и сроки погашения до 20 лет.

Каждый проект, согласно заявлению министерства финансов, должен пройти экономические и финансовые оценки, соответствовать критериям, определенным в Программе 2014-2020, и учитывать следующие приоритеты: конкурентоспособность и интернационализация, социальная интеграция и занятость, человеческий капитал и эффективность использования ресурсов. Право на участие имеют все португальские муниципалитеты.

Кредитная линия в размере 250 млн евро представляет собой первый транш кредита ЕИБ в размере 750 млн евро, предназначенного для поддержки инвестиций, предусмотренных в программе Portugal 2020.