Португалия: новая легализация иммигрантов

В тот же день Despacho n.º 10944/2020 вступил в законную силу.

Документ предусматривает расширение сферы действия предыдущего Указа № 3863-B/ 2020 от 27 марта 2020 г., согласно которому все иммигранты, подавшие прошения о легализации до 18 марта с.г. (дата объявления первого чрезвычайного положения в стране) и процессы которых ожидали рассмотрения в Службе по делам иностранцев и границ (SEF) – т.н. processos pendentes, были временно легализованы, что позволило им получить доступ к различным социальным правам. По словам министра внутренних дел Эдуарду Кабрита, «благодаря данной мере временный легальный статус получили около 246 тысяч человек».

Однако вопрос о том, что будет с теми, кто не попал под действие первого Указа (№ 3863-B/2020), т. е. обратился в SEF с просьбой о легализации после 18 марта, долгое время волновал многие иммигрантские организации.

Теперь, согласно Despacho n.º 10944/2020, правительство решило, что все иммигранты, которые подали прошения о легализации в период с 18 марта по 15 октября с.г. и процессы которых - на дату 15 октбря с.г. - находились в SEF в стадии рассмотрения (processos pendentes), также будут временно легализованы, что позволит им иметь доступ к социальным правам вплоть до 31 марта 2021 года.

В качестве документов, подтверждающих вышеупомянутую ситуацию граждан, принимаются следующие:

а) документ о выражении заинтересованности (documento de manifestação de interesse) или запрос, выданный регистрационными платформами, используемыми в SEF - в случаях прошений, сделанных в соответствии со статьями 88, 89 и 90-A Закона № 23/2007 от 4 июля, в действующей редакции;

б) документ, подтверждающий запись в SEF, или квитанция, подтверждающая сделанный запрос - во всех других ситуациях по процессам, ожидающим решения в SEF, в частности по выдаче или продлению ВНЖ, будь то в рамках общего или исключительных режимов.

Вышеуказанные подтверждающие документы признаются действительными всеми государственными службами и позволят их обладателям получить номер пациента (número de utente) и соответствующий доступ к Национальной службе здравоохранения и другим правам в области здравоохранения, доступ к различным видам социальной поддержки (к примеру, детским пособиям, пособиям по безработице, мерам поддержки самозанятых работников), а также сделают возможным заключение договоров аренды, трудовых договоров, открытие банковских счетов и заключение договоров на предоставление основных коммунальных услуг.

Напомним, что в мае с.г. правительство издало распоряжение об упрощении подачи заявлений на получение вида на жительство, гарантируя, что все лица с незавершенными процессами продолжат иметь доступ к социальным правам до тех пор, пока по их видам на жительство SEF примет окончательное решение.

Другой из объявленных в то время мер стал механизм «renovação automática», который позволяет автоматически продлевать ВНЖ для работающих иммигрантов (производящих отчисления в SS), а также для граждан Европейского Союза и их семей. Согласно нынешнему Указу, опубликованному 7 ноября, эта функция распространяется и на студентов средних и высших учебных заведений. По оценкам MAI, ею смогут воспользоваться около 20 тысяч иммигрантов.