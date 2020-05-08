Португалия: новая линия метро окольцует исторический центр Лиссабона

В минувшую среду метрополитен Лиссабона подписал контракт о строительстве линии метро, которая соединит станции Rato и Cais do Sodré и окольцует исторический центр. Сообщается, что строительные работы будет вести компания Zagope. На эти цели из бюджета будет выделено 48,6 млн евро. Срок выполнения всех работ - 960 дней с момента подписания контракта.

Проект предполагает, что новая линия соединит станцию метро Rato «желтой ветки» и Cais do Sodré «зеленой ветки», пройдя через районы Estrela и Santos.

В заявлении лиссабонского метрополитена говорится, что план расширения подземки «призван улучшить мобильность в Лиссабоне, сократить время пассажиров в пути, а также уменьшить углеродный след городского транспорта».